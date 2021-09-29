Radamel Falcao'dan Galatasaray'a ek fatura

Galatasaray ile yollarını ayıran ve Rayo Vallecano’ya transfer olan Kolombiyalı futbolcu, 5.6 milyon euroluk toplam alacağının İspanya’daki yüzde 45 vergisini de istedi. Bu vergi Türkiye’de ödense 280 bin euro daha az olacaktı.
29 Eylül 2021 10:04
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Radamel Falcao, son golünü yine Galatasaray’a attı, vergilerden dolayı sarı-kırmızılılara ekstra fatura çıkardı.
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Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü, Türkiye’den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor.
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Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, bu sezon Rayo Vallecano’nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı. Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon euroya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon euroya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon euro bulan ücretinin vergisini İspanya’ya göre talep etti.
Normal şartlarda Galatasaray, Falcao’ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye’de yapmış olsaydı % 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı.
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Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya’da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak. Böylece Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5’lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.