Rachid Ghezzal'dan Galatasaray itirafı!

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sezon başında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yaşanan transfer yarışıyla ilgili konuştu. Fanatik gazetesinden Yakup Çınar’a konuşan Ghezzal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Buraya çalışmaya geldik. Kamp ortamları, yer değişikliği iyi gelir aslında. Tamamen kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Bu tarz kamplar bir birliktelik yaratıyor. Şuanda da sezonun kalanına en iyi şekilde çalışarak hazırlanıyoruz."
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"Bütün sezon bu şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Kulüp, camia ve taraftar için şampiyon olmamız gerekiyordu. Biz sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ama sezon sonu o periyot gerçekten harikaydı. Bütün Türk taraftarlarına güzel bir şov izlettiğimizi düşünüyorum."
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"Penaltıcı bendim ve topun başına benim geçmem gerekiyordu. Sezon başında Aboubakar’dı. Sorumluluğu aldım ancak hocalarımız da bu yönde bir karar almıştı. O anları elbette unutamıyorum. Kariyerimin en önemli gollerinden hatta en önemlisi diyebilirim. O ana bir kez daha dönmeyi tekrar çok isterdim."
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"Geçen yıl Sergen Yalçın ve Murat Hoca’nın ekibiyle muhteşem bir sezon geçirdik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bu sezon ne yazık ki bu sezon zor geçti. Kötü gidişi durdurabilecek reaksiyonu gösteremedik. Türkiye Ligi zor bir lig. İyi gidişat için iyi sonuçlar almak zorundasınız. Maalesef yollar ayrıldı."
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"Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu."
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"Harika bir sezon geçti, kariyer sezonumdu diyebilirim. Sonunda iki şampiyonluğa uzanmak muhteşemdi. Ben hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmenin yollarını arıyorum. Bu sezon bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadığımız bir gerçek."
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"Geçen sezon Larin ve Aboubakar çok fazla gol attı. Bu sezon daha fazla zorlanıyoruz. Ben de her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu konu üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Her sezon aynı performansı göstermek çok zor. Ama bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."
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"Çok da insanın düşündüğü gibi aslında. Türkiye Ligi iyi bir lig ancak çok zor, burada oynamak kolay değil. Ama diyebileceğim en büyük farklılık. Taktiksel bakış açısıyla alakalı. İtalya ve Fransa’da oynadım. Orada maçların fiziksel açıdan zor geçtiğini söyleyebilirim. Defansif anlamda taktiksel yaklaşımı Türkiye’de farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama kalite açısından Süper Lig’in iyi futbolculara sahip olduğunu belirtmek isterim."
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"Umarım kapıyordur. Umarım öğreniyordur. Genç futbolcularımıza özellikle Emirhan’a yardımcım olmaya çalışıyorum. Özgüvenli olmaları konusunda uyarıyorum. Emirhan çok yetenekli ve mentalitesi çok güçlü. Genç oyuncularımıza karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Üzerlerinde çok baskı kurmamak ve aceleci olmamak lazım."
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"Futbol her yerde her geçen gün iyiye gidiyor. Özellikle Avrupa futbolu çok hızlı gelişiyor. Afrika Kupası ve Avrupa Şampiyonaları’nda da bunu görebiliyorsunuz. Küçük taktiksel farklarla büyük takımlar yenilebiliyor. Avrupa maçlarında da aynı şeyler geçerli. Galatasaray’ın Avrupa’da iyi işler yaptığını görüyoruz. Ancak ligde kötü günler geçiriyor. Belki her iki ligi nasıl götürebilirler sorusunun cevabı aranmalı…"
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"Ülkemi temsil etmeyi tabii ki istedim. Benim için milli takıma çağrılmamak üzücü bir detay. Bu beni biraz daha motive etti diyebilirim. Milli takıma çağrılmak için kendi takımıma daha fazla katkı sağlamam gerekiyor. Milli Takım’da da büyük bir hedefimiz var. Kamerun karşısında Dünya Kupası Play-Off mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’a gitmenin en kolay yolu Beşiktaş’ta göstereceğim iyi performans."
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"Süper Lig’de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonspor ’lu Bakasetas’ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric’i söylebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."
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performansıyla
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"Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş’ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum."