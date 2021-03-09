Queen's Gambit, müzikal sahnesine taşınıyor
Netflix’te son dönemin en çok izlenen içeriklerinden biri olan, aynı adlı romandan uyarlanan Queen’s Gambit, müzikal sahnesine de taşınıyor.
09 Mart 2021 14:25
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Netflix’te son dönemin en çok izlenen içeriklerinden biri olan Queen’s Gambit, müzikal sahnesine de taşınıyor.
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Dizinin uyarlandığı aynı isimli 1983 tarihli Queen’s Gambit romanının sahneleme hakları Level Forward isimli şirket tarafından satın alındı.
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Yazar Walter Tevis'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Beth Harmon adlı kadın satranç oyuncusunun çocukluğu ve nasıl dünyanın en başarılı satranç oyuncularından biri olduğu anlatılıyor.
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Queen’s Gambit, Netflix’te 62 milyondan fazla izlendi. Dizinin başrolü Anya Taylor-Joy Altın Kü-re ödülünün sahibi oldu.
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