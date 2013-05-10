Pulitzer ödüllü 10 fotoğraf ve hikayeleri

Amerikan otobüslerinde ırk ayrımının kaldırılması 1965′de gerçekleşti ancak sular 70′lerin sonuna kadar durulmadı. Burada siyahi bir avukat ve insan hakları aktivistinin ırkçı bir Amerikalı genç tarafından “bayrakla” saldırıya uğradığını görüyoruz.
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Dünyanın en bilinen fotoğraflarından biri. Aslında fotoğrafçı Eddie Adams bu kareyi çekmekten ötürü biraz da pişmanlık duyduğunu ifade ediyor çünkü fotoğrafın arkasındaki hikaye düşündüğümüzden biraz farklı. Silahı ateşleyen kişi Nguyễn Ngọc Loan, Güney Vietnam Ordusu Generali ve ulusal Polis şefi. Hedefindeki ise Nguyễn Văn Lém, Viet Cong ordusunda görevli ve Saygon bölgesindeki bir çok cinayetten sorumlu tutuluyor. Arkasındaki hikaye ne olursa olsun bu şok edici fotoğraf savaşa bakışımızı tamamen değiştirdi.
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Güney Vietnam’da çekilen bu fotoğraf, Long Tan muharebesinin hemen sonrasında, Avustralyalı askerlerin aracın arkasına bağladıkları Viet Cong askerini gösteriyor. Savaşın vahşetini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren fotoğraf batı dünyasının savaşa ve ahlak anlayışına bakış açısını sonsuza kadar değiştirdi.
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Bu fotoğraf ırkçılığın sporu nasıl baltaladığının ilk kanıtlarından biri. Drake Bulldogs isimli oyuncu kasıtlı olarak Afro Amerikan sporcu Johnny Bright’a yumruk atıyor. Bu hareket hiçbir ceza almasa da daha sonra alınacak önlemlerin başlangıcı oldu.
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Fotoğrafçı Anthony Roberts, Hollywood’da bir otoparkta yürürken bir kadının çığlıklarını duyuyor ve olay yerine ulaştığında dehşet verici bir manzara ile karşılaşıyor. Etkisiz hale getirdiği kadını vahşice döven bir adam etraftakilerin engelleme çalışmalarına kulak asmıyor. Can havli ile bağıran kadının çığlıkları güvenlik görevlisinin adamın kafasına bir kurşun sıkması ile son buluyor. Fotoğraf güvenlik görevlisi silahını ateşlemeden hemen önce çekilmiş.
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Bu fotoğraf İsrail’in Batı Şeria bölgesindeki Amona şehrinde çekildi. İsrail hükümeti bölgeye izinsiz yerleşen halkı çıkarmak için silahlı kuvvetlerini Amona’ya yolluyor. Yalnız bir Yahudi kadın ise tek başına tüm gücü ile polis kuvvetlerine karşı koymaya çalışıyor.
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Fotoğrafta acı içinde bağırıken gördüğünüz kişi insan hakları savunucusu James Meredith. Saçma atan bir tüfekle vurulduktan sonra yardım çağrılarına cevap veren olmadı ama gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vücudundan 63 saçma çıkartılan James Meredith ölmedi, sakat da kalmadı. Ama sırtındaki büyük izi ömrünün sonuna kadar taşıdı.
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1941 yılında, Detroit Ford Otomobil Fabrikası işçileri greve gitti. İstekleri daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek ücretlerdi. Fotoğrafta işçilerin araya giren bir grev kırıcıyı dövdüklerini görüyoruz. Fotoğrafçıdan öğrendiğimiz kadarı ile dayak kısa sürmüş ve işçiler greve devam etmişler.
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ABD Başkanı John F. Kennedy kendisinden önceki başkan Dwight D. Eisenhower ile Camp David’de uzun ve ciddi bir yürüyüş yapıyor. İkilinin konusu Domuzlar Körfezi.
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Fotoğrafta gördüğümüz kişiler elektrik işçileri Randall Champion ve J. D. Thompson. İkili rutin bakımlarını gerçekleştirirken Randall Champion yanlışlıkla bir elektrik teline dokunuyor ve vücudundan tam 4000 volt akım geçiyor. Güvenlik kemeri sayesinde direkte asılı kalan Champion’a takım arkadaşı kalp masajı yapamıyor ama hayat öpücüğü veriyor. Nabzı atmaya başlayan ve hemen aşağıya indirilen Champion hastanede gördüğü tedavi sonrası sapasağlam hayatına devam ediyor.