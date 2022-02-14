Pucca'dan Sevgililer Günü'nde eski eşine çelenk: Çok şükür iyi ki seni boşamışım
14 Şubat 2022 15:49
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Sosyal medya fenomeni ve yazar ‘Pucca' ismiyle tanınan Pınar Işık, boşandığı Serhat Osman Karagöz’e çelenk yolladı.
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Pucca çelenk üzerine "Çok şükür iyi ki seni boşamışım " notunu yazdırdı.
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Çelengin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Pucca, "ir sene boyunca bugün gelsin de intikamımı alayım diye sabırla sükutla erdemle bekledim ? Allahım hamd olsun sen beni hangi ateşinden içinden almışsın şükür" ifadesini kullandı.
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Serhat Osman Karagöz de Pucca'nın gönderisine yorum yaptı.
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Serhat Osman Karagöz çelenkle fotoğrafını paylaştı.
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Karagöz şunları yazdı: Tamam da çelenk de göndermezsin be. Öldüm sandım!!! Mahalle cenazem var sandı.