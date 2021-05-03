Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli sıraladı; tam kapanmada ruh sağlığını korumak için 10 öneri
Psikiyatrist, Prof. Dr. Arif Verimli, tam kapanmada ruhsal sağlığı korumak için 10 maddelik önerilerde bulundu.
03 Mayıs 2021 13:44
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma devam ederken, Psikiyatrist, Prof. Dr. Arif Verimli, Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a değerlendirmelerde bulundu.
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Verimli "Endişe-kaygı bozukluğu yaşadığımızı ya da depresyonda olup olmadığımızı nasıl anlarız" sorusuna, "Maalesef anksiyete bozukluğuna bedensel (somatik) yakınmalar da eşlik edebiliyor. Organik bir sebebi olmayan, stres kaynaklı baş dönmesi, mide bulantısı, nefes almada zorlanma, el uyuşması, çarpıntı gibi bedensel ağrılar yaşanabiliyor. Bu korku, endişe ve kaygı da kişiyi yediği yemekten tat alamayacak, izlediği filme, okuduğu kitaba konsantre olamayacak bir noktaya getiriyor. Toplumun yüzde 80’e yakını bu durumda. COVID-19 gündemden çıktığı gün Koronavirüs servislerinin yerini psikiyatri servisleri alacak maalesef" yanıtını verdi.
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Prof. Verimli, söz konusu belirtileri hafif ve orta şiddette gösterenler için de şu önerilerde bulundu:
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1)Umudunuz yitirmeyin, ailenizden, arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin