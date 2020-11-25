Profesör Özbülbül, Koronavirüs'ün kalıcı etkilerini açıkladı

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Radyoloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, Koronavirüs'e yakalanan hastalarda gözlemlenen kalıcı etkilere dikkat çekti. Özbülbül, Koronavirüs'ün akciğerlerde oluşturduğu tahribatın yanı sıra birçok farklı organda da işlev bozukluğuna yol açtığını belirtti.
25 Kasım 2020 13:23
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Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, Koronavirüs'ü atlatan hastaların akciğerlerden sonra kalplerinde de ciddi etkiler yaratabildiğini açıkladı.
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Özbülbül, Koronavirüs'ü ayakta ve hafif atlatan hastalarda birkaç ay sonra kalp kası tutulumu gözlemlediklerini söyledi.
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Yatarak tedavi olan ve ağır bir Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların ise 3'te 1'inde çok ciddi kalp kası tutulumu yaşandığını belirtti.
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Özbülbül, kalp kası sorunlarının kalpte ritim bozukluklarına, kalp yetmezliklerine ve hayatı kaybetmeye kadar giden çok ciddi klinik sonuçlara neden olduğuna dikkat çekti.
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Özbülbül, "Covid-19’u geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı ya da sonradan ortaya çıkan göğüs ağrısı gibi şikayetler konusunda hasta çok uyanık olmalı" dedi.
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Covid-19 sürecinde ek hastalıkların çok önemli olduğunu hatırlatan Özbülbül, “Önceden bir klinik bulgu vermeyen bir koronel arter hastalığı (kalp damar hastalığı) varsa hastada oksijen ihtiyacı artar. Kalp bunu karşılayamayacağı için bir takım ağır klinik tablolara neden olabilir." dedi.
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Koronavirüsün akciğerlerde de ciddi tahribatlara yol açtığı biliniyor.