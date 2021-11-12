Prof. Özgür Demirtaş: Yapmadıklarını bırakmadılar, demediklerini bırakmadılar; hakkım kesinlikle helal değildir

Ekonomiyle ilgili görüşlerini aktardığında, iktidara yakın medyada kendisiyle ilgili hedef gösteren yorum ve yazıları Dolar/TL'nin 10'a ulaşmasının ardından seri tweetler halinde paylaşan Prof. Özgür Demirtaş, "Hakkım helal değildir" dedi.
12 Kasım 2021 23:48
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Ekonomiyle ilgili görüşlerini aktardığında, iktidara yakın medyada kendisiyle ilgili hedef gösteren yorum ve yazıları Dolar/TL'nin 10'a ulaşmasının ardından seri tweetler halinde paylaşan Prof. Özgür Demirtaş, "Hakkım helal değildir" dedi.
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'nin 10 seviyesini görmesinin ardından, iktidara yakın medya organlarında kendisiyle ilgili paylaşımları flood şeklinde hatırlattı.
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Demirtaş, "Dolar/TL konusunda rakamlar üzerinden konuşmamama rağmen bunu yaptılar. Hakkım kesinlikle helal değildir. Lütfen bu seriyi okuyun" ifadelerini kullandı.
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"Normal bir ülkede bu Yandaşlar tarafından yapılan itibar suikastlerinin sonucu Dava edilmeleridir. Şimdilik hakkım helal değil. Bir gün dava açarsam da alacağım tüm tazminatları Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacağım..." diyen Demirtaş'ın paylaşımları şöyle: