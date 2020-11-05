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Prof. Osman Müftüoğlu'ndan Koronavirüs'a karşı 10 tavsiye

Prof. Osman Müftüoğlu, kış aylarında Koronavirüs'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

05 Kasım 2020 10:01

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1- Tedbirler bugün de bundan sonraki günlerde de hâlâ, ısrarla, dikkatle ve hiç aksatmadan sürdürülecek. Özellikle “maske takmak” mutlaka ama mutlaka ihmal edilmeyecek.

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2- Riskli ortamlardan uzak durulacak. Bu ortamlarda bulunmak zorundaysak (pazaryerleri, marketler) yapılacak iş/işler en kısa sürede tamamlanacak. Ve o ortamdan süratle uzaklaşılacak.

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3- Çok gerekli olmadıkça yüksek riskli ortamlara (restoranlar, kafeler, AVM’ler) gidilmeyecek.

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4- Çok riskli olduğunu düşündüğümüz ortamlarda maske güvenliği daha da arttırılacak. Kullanılan maskelerin çok daha güvenli olmasına özen gösterilecek.

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5- Maske takılıyken bile başka insanlarla mesafe korunacak. Mümkünse en az 1.5 metreye çıkarılacak.

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6- Özellikle kronik hastalığı olanlar, organ yetmezliği yaşayanlar, bağışıklık sistemi baskı altında bulunanlar çok gerekli olmadıkça daima evlerinde oturacak.

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7- Bağışıklık sisteminin gücü ısrarla korunacak: İyi beslenilecek. Güzel uyunulacak. Evde bile her saat başı 10 dakikalık kısa ev içi turları atılacak.

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8- Komşu ziyaretleri ertelenecek. Eve misafir kabul edilmeyecek.

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9- Aile içi görüşme ve buluşmalara ciddi sınırlamalar getirilecek. Bu buluşmalar bile 4-6 kişiyle sınırlı kalacak.

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10- Fırsat varsa bağışıklığa D vitamini takviyesi desteği sağlanacak. Günde 1000 ünite civarında D vitamini kazanılacak. (Kaynak: Hürriyet)

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