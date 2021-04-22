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Prof. Müftüoğlu sıraladı: 'Kansersavar' 10 besin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, 'kansersavar' 10 besini sıraladı

22 Nisan 2021 10:19

110

Zerdeçal

210

Domates ve ürünleri

310

Turunçgiller

410

Probiyotik besinler

510

Maydanoz

610

Lahanagiller

710

Zencefil

810

Soğan ve sarımsak

910

Tarçın

1010

Elma

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