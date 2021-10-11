Prof. Müftüoğlu: İnternetten sağlık ararken bunlara dikkat edin
11 Ekim 2021 13:25
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "İnternette sağlık ararken bunlara dikkat edin" diyerek önerilerde bulundu. Müftüoğlu, tavsiyelerini ilk 5 ve ikinci 5 şekinde ikiye ayırdı.
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1. Bilginin kaynağı nedir, kimdir?
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2. Bilgi başka kaynaklarca da doğrulanıyor mu?
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3. Bilgiyi aktaran-yazan kimdir?
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4. Yazar tanınıyor mu? Alanında otorite mi?
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5. Yazarın otobiyografisine ulaşılabiliyor mu?
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2. İçerik bilimsel mi yoksa popüler öğeler veya reklam içeriyor mu?
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3. İçerikteki bilgilerin referansları güvenilir mi?
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4. Bilgi, başka kaynaklarda da referans gösteriliyor mu?
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5. Bilgi, hakemli veya editoryal kurulu olan bir sitede mi yayımlanmış? Yayınlandığı sitenin uzantısı “edu” veya “gov” ile sürüyor mu? Yayımlandığı site güncelleniyor ve yenileniyor mu?
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