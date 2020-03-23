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Prof. Dr. Mehmet Öz'den Koronavirüs'e karşı 4 öneri

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı televizyon programında Koronavirüse karşı önemli uyarılarda ve 4 öneri de bulundu.

23 Mart 2020 21:38

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Katıldığı TV programında konuşan Doktor Öz, "Genç insanlarının, yayınlanan mesajları algılamasından etkilendim. Bazı istisnalar var. Bir balonun içinde yaşıyorlardı, evlere kapanacaklarını duyduğunda üniversitede okuyan oğlum, ilk kapatılan okullardan biri olan Harvard'a gidiyordu, şaşırdılar. Ama yaklaşık 48 saat boyunca olanları izledikten sonra tehlikeyi fark ettiler. Bu olay çok önemli. Genç neslimizin aslında yetişkin olma ve katkıda bulunma şansı" diye konuştu.

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Mehmet Öz ayrıca şu önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söyledi:

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1-Evinizin sınırlarını kapatın

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2-Dışarıdan gelen kutulara karşı tedbirli olun.

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3-Ayakkabılarınızı kapıda çıkarın

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4-Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri hemen yıkayın.

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