Pride 2016 ABD yürüyüşü; Orlanda saldırısında yaşamını yitirenler anıldı
27 Haziran 2016 14:54
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LGBTİ topluluklar ABD Manhattan’da yürüyüş düzenledi. Manhattan'da birçok sokağın kapatılmasıyla düzenlenen yürüyüşte, özellikle Orlando'daki saldırıyı protesto eden pankartlar taşındı.
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Gösteride Orlando'da öldürülen 49 kişi için saygı duruşu da yapıldı.
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ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Hillary Clinton, LGBTİ toplulukların düzenlediği yürüyüşe katılarak destek oldu. Clinton programında olmamasına rağmen katıldı yürüyüşe katıldı.