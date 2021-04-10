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Prens Philip'in hayatını kaybetmesi Britanya gazetelerinin manşetlerinde

T24 DIŞ HABERLER// Hayatının 73 yılını Britanya Kraliçesi Elizabeth ile geçiren Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarında sağlık sorunlarıyla gündem gelen ve enfeksiyon nedeniyle hastanede bir ay geçiren Prens Philip’in ölüm haberini veren Buckingham Sarayı “Huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı. Prens Philip'in hayatını kaybetmesi Britanya basınında da geniş yer buldu. İşte Britanya gazetelerinin 10 Nisan 2021 tarihli ön sayfaları...

10 Nisan 2021 11:07

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Hayatının 73 yılını Britanya Kraliçesi Elizabeth ile geçiren Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarında sağlık sorunlarıyla gündem gelen ve enfeksiyon nedeniyle hastanede bir ay geçiren Prens Philip’in ölüm haberini veren Buckingham Sarayı “Huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı. Prens Philip'in hayatını kaybetmesi Britanya basınında da geniş yer buldu. İşte Britanya gazetelerinin 10 Nisan 2021 tarihli ön sayfaları...

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Daily Mail | Kraliçe'nin 73 yıllık eşine kalp kıran vedası: Elveda kıymetlim

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Daily Mirror | Elveda kıymetlim: Prens Philip 1921-2021

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The Sun | Hepimiz sizinle ağlıyoruz hanımefendi

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The Times | Prince Philip, Edinburgh Dükü 1921-2021

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The Guardian | Prens Philip 1921-2021

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the i | 1921-2021: Görevle geçen bir ömür

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The Telegrahp | Prince Philip, Edinburgh Dükü (1921-2021)

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Daily Star | Onun sırtını dayadığı kaya

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Daily Express | Derin üzüntü

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Financial Times | Prince Philip, Edinburgh Dükü 1921-2021

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