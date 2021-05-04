Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez ''Herkese eşit aşılama'' konseri için bir araya geldi
ABD- California'da salgında tüm dünyaya eşit şekilde aşı tedarik edilmesi adına Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez'in katılımıyla bir konser düzenlendi.
04 Mayıs 2021 15:16
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Ünlüler, dünya liderlerine tüm dünyanın nüfusuna yetecek kadar aşı sağlanması ve herkesin eşit bir şekilde aşılanması için çağrı yapma amacıyla ABD'de yapılan Vax Live konserinde yer aldı. Konseri, dünyada yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmak için çalışan uluslararası Global Citizen kuruluşu düzenledi.
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Önceden kaydedilmiş olan konser, Coronavirüs aşılarını dünya çapında tanıtma adına düzenlendiği ve konsere yalnızca aşı olanların katıldığı öğrenildi.
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Sunuculuğunu Selena Gomez’in üstlendiği konserde Jennifer Lopez, Pearl Jam grubundan Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin ve H.E.R sahne alırken; Prens Harry, Ben Affleck, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel ve Sean Penn de, aşının adil dağıtımı konusunda mesajlar verdi.
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Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in cenazesinin ardından ilk kez konserde görüldü. Hamile eşi Meghan Markle ile ikinci çocuklarını bekleyen Dük, “aşının her yerde ve herkese eşit dağıtılması” çağrısı yaptı.
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Etkinlikte düşük ve orta gelirli ülkelere aşı sağlamak için çalışan uluslararası Covax adlı kuruluş için bağış toplandı.