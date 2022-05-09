Premier Lig ekibi harekete geçti; Galatasaray transfer için kaynağı o isimden yaratacak!
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Cim Bom'un, transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olması bekleniyor.
09 Mayıs 2022 09:45
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Galatasaray'da 2021-2022 sezonu büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
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Spor Toto Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda etti.
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Avrupa macerasında Barcelona engelini aşamayan Aslan, hedefsiz kaldı.
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Bu sebeple Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları ise erken başladı.
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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Cim Bom, transfer döneminin ise en hareketli takımlarından birisi olacak.
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Öte yandan 11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok.
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Ancak Elmas'ın oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor.
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Sarı-kırmızılılar her ne kadar başarısız sonuçlar alsa da takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcular bulunuyor.
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Özellikle bonservisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Cimbom'un elini ise o satış rahatlatacak.
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TRANSFERİN GÖZDESİ NELSSON! | Fotomaç'ta yer alan habere göre savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı.
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Nelsson için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
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Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktığı belirtiliyor.
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Premier Lig'de yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor.
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Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa Menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperin Victor Nelsson'u takımına katmayı istiyor.
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23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
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7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'tan transfer edilen Nelsson'un serbest kalma maddesi ise 25 milyon Euro.