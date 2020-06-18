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Premier Lig'e dönüş gününde "Black Lives Matter" hareketi öne çıktı

ABD'de başlayan sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sıçradığı ülkelerden biri de Britanya olmuştu. Ülkede Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara aylar sonra sona ererken, futbolcular ve hakemler boş tribünler karşısında 'Black Lives Matter' (Siyah Canlar Kıymetlidir) hareketine destek verdi.

18 Haziran 2020 11:25

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ABD'de başlayan sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sıçradığı ülkelerden biri de Britanya olmuştu. Ülkede Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara aylar sonra sona ererken, futbolcular ve hakemler boş tribünler karşısında 'Black Lives Matter' (Siyah Canlar Kıymetlidir) hareketine destek verdi.

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Dün oynanan karşılaşmaların öncesinde oyuncuların sırtında isimleri değil, "Black Lives Matter" ifadeleri yer aldı

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Futbolcular karşılaşma boyunca da bu formaları giydi

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Aston Villa-Sheffield United maçından sonra futbolcular Manchester City- Arsenal maçında da formalarının üzerine "Black Lives Matter" yazılı tişörtler giydi.

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Karşılaşmadan önce futbolcu ve hakemler hareket destek için sahanın ortasında tek dizlerinin üzerine çöktü.

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Premier Lig'e dönüş gününde "Black Lives Matter" hareketi öne çıktı

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Premier Lig'e dönüş gününde "Black Lives Matter" hareketi öne çıktı

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Premier Lig'e dönüş gününde "Black Lives Matter" hareketi öne çıktı

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