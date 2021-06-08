Poyrazın etkisiyle azalmıştı; Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden arttı
İlk olarak Marmara’da görülen, günler geçtikçe denizin üzerini bir tabaka olarak kaplayan, son günlerde Karadeniz’e de yayılan deniz salyası (müsilaj), Çanakkale Boğazı’nda yeniden arttı.
08 Haziran 2021 13:44
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Çanakkale Boğazı’nda özellikle nisan ayında yoğun olarak görülen ve mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan deniz salyası (müsilaj), bugünlerde yeniden artmaya başladı.
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Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kâabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı’nda yeniden yoğunlaştı.
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Boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda arttı.
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Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.
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Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor. (DHA)
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi
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