Portekiz Ligi'nde korkutan sakatlık; futbolcular gözyaşlarını tutamadı
05 Şubat 2021 10:09
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Portekiz Ligi'nde dün gece oynanan Belenenses-Porto maçında korkutan bir sakatlık yaşandı. Porto'nun sağ beki Nanu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştı. Pozisyon sonrası Nanu yerde hareketsiz bir şekilde kalırken sahaya ambulans girdi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi geçirdiği açıklandı. Öte yandan pozisyon sonrası sahadaki futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritsyuk ile çarpıştı.
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84. dakikadaki çarpışma sonrası Portolu Nanu uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve kaptan Pepe, Nanu'yu hareketsiz görünce hemen sağlık ekiplerinin sahaya girmesini istediler.
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Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdahale etti ve ardından ambulans sahaya girdi.
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Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı.
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Nanu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pepe yaptığı açıklamada "Ambulanstaki doktorların ifadelerine göre Nanu uyandı ve bilinci açık durumda" ifadelerini kullandı.
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Porto kulübü konuyla ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Nanu'nun yapılan testlerinde bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildi. Şu anda Nanu'nun bilinci açık, zaman ve mekan algısı yerinde. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam edilecek."