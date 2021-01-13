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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

Porsche ilk olarak 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarında tanıttığı Boxster modelinin 25. yılına özel otomobilini tanıttı.

13 Ocak 2021 12:34

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Porsche en sevilen modellerinden biri olan Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor.

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Araç, 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept modelin rengi olan GT Silver Metallic rengiyle sunulacak.

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Orijinaline sadık kalınan araç 718 Boxster GTS 4.0 modeline dayanıyor. 6 silindirli Boxster motorla çalışan araç 394 beygir güç üretiyor.

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25. yıla özel bu modelin üretimi 1250 adetle sınırlandırılacak.

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25. yıla özel çıkacak olan Boxster'ın çıkış fiyatının 72 bin sterlin olması bekleniyor.

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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Porsche Boxster'ın 25. yılını özel bir modelle kutluyor

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