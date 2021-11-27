Porno sektörü çalışanı değerlendirdi: Erkekler neden gerçek aşkı bulamıyor?
Porno sektöründe çalışan profesyoneller, yakınlık konusunda birinci elden ciddi bir tecrübe ediniyor. Fiziksel çekim işe duygular arasındaki gri bölgeyi çok iyi tanıyan bu insanlar, ikili ilişkiler konusunda da kolaylıkla gözlem yapabiliyor. Ossiana Tepfenhart, Medium'da yazdığı 'Ben porno sektöründe çalışıyorum. Ben neden çok erkeğin yalnız olduğunu' biliyorum başlıklı makalesinde erkeklerin gerçek aşkı bulmasında zorlanmasını şu 10 maddeyle değerlendirdi...
27 Kasım 2021 10:47
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Porno sektöründe çalışan profesyoneller, yakınlık konusunda birinci elden ciddi bir tecrübe ediniyor. Fiziksel çekim işe duygular arasındaki gri bölgeyi çok iyi tanıyan bu insanlar, ikili ilişkiler konusunda da kolaylıkla gözlem yapabiliyor. Ossiana Tepfenhart, Medium'da yazdığı 'Ben porno sektöründe çalışıyorum. Ben neden çok erkeğin yalnız olduğunu' biliyorum başlıklı makalesinde erkeklerin gerçek aşkı bulmasında zorlanmasını şu 10 maddeyle değerlendirdi...
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1- "Sosyal yetenekler bir zamanlar olduğu kadar yaygın değil". Tepfenhart'a göre internet sayesinde insanlar yüz yüze iletişime eskisi kadar ihtiyaç duymuyor; bu sebeple 'sosyal yetenekleri gelişmemiş bilgisayar programcısı' gibi stereotipler gerçek oluyor.
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2- "Erkeklere flört konusunda düzenli olarak kötü ve sağlıksız tavsiyeler veriliyor"
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3- "Dürüst olmak gerekirse bence birçok erken bir ilişkiden ne beklediklerini veya istediklerini bilmiyor"
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4- "Birçok erkek ilişkileri için çok fazla para ve efor harcamaları gerektiğini hissediyor"
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5- "Birçok erkek, potansiyel partnerlerini seçerken doğru yönlerine bakmıyor". Yazara göre birçok erkek potansiyel partnerlerini aralarındaki kimyaya göre değil, fiziksel çekime öncelik vererek seçiyor.
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6- "Geçmişte kalbi kırılmış bazı erkekler tekrar risk almak istemiyor"
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7- "Bazen 'o kıvılcımı' bulmakta zorlanıyorlar"
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8- "Bazı erkekler duygusal olarak bir ilişki yürütebilecek kadar sağlıklı değil"
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9- "Bazı erkekler, ilişki için doğruruh halinde olmadığını düşünüyor"