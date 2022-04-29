Porno bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla insanların evlerinde çok daha fazla vakit geçirmesi, porno tüketimini de ciddi miktarda artırdı. Uzmanlar, porno siteleri daha çok rağbet görürken dünyanın dört bir yanında porno bağımlılığının da artışta olduğunu belirtti.
29 Nisan 2022 11:32
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Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla insanların evlerinde çok daha fazla vakit geçirmesi, porno tüketimini de ciddi miktarda artırdı. Uzmanlar, porno siteleri daha çok rağbet görürken dünyanın dört bir yanında porno bağımlılığının da artışta olduğunu belirtti.
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Britanya’da bir bağımlılık merkezi kurucusu Martin Presto, porno bağımlılığının yükselişte olduğunu belirterek, evden çalışma döneminin bu konuda etkili olduğunu söyledi. Preston “Kapanma döneminde insanlar yalnız hissediyordu. Seks ya da porno bağımlılığı olan biriyle çalıştığımızda gerçekte eksik olanın yakınlık olduğunu görebiliyoruz” dedi.
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Preston, porno bağımlılığının kişinin sürekli olarak ne izleyeceğini, ne zaman izleyeceğini düşünmeye başlamasıyla kendini gösterebileceğini söyledi. Preston, bazılarının porno izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığını da söyledi.
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İnternet filtreleme ve ebeveyn kontrol uygulaması Canopy’den Sean Clifford, insanların porno bağımlılığı olup olmadığını anlamak için kendilerine 30 gün boyunca izlememek gibi sınırlar koyabileceklerini söyledi. Kişinin bu 30 günü nasıl geçirdiğine bakarak yardım alması gerekip gerekmediğinin anlaşılabileceği aktarıldı.