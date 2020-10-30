Pornhub doğru cinsellik için eğitim dizisi yayınladı
Ünlü yetişkin sitesi Pornhub, "Pornhub Sexual Wellness Center (Pornhub Cinsel Sağlık Merkezi)" adında, 11 videodan oluşan cinsel eğitim programı yayınladı
30 Ekim 2020 13:30
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Pornhub doğru cinsellik için eğitim dizisi yayınladı
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Videolar, doktorlar ve lisanslı seks terapistleri gibi profesyoneller tarafından sunuluyor. İnsan anatomisine de değinen videolar seksle ilgili gerçek dışı mitleri ortadan kaldırmayı ve doğru cinselliği örneklerle anlatmayı amaçlıyor.
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Pornhub Sexual Wellnes Center direktörü Dr. Laurie Betito, "Takipçilerimize cinsel sağlıkla ilgili yeni girişimimizi sunmaktan heyecan duyuyorum." diye konuştu.
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Pornhub’ın başkan yardımcısı Corey Price ise "Günlük 70 milyon ziyaretçiye hitap eden bir platform olarak seks konusunda bilgi ve tavsiye için başvurabilecekleri, kaynak olarak kullanabilecekleri, güvenilir bir eğitim platformu sunmak istedik" dedi.
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Videolarda, cinsellikte ve ilişkilerde iletişim, rıza, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Koronavirüs salgınında seks gibi birçok güncel konunun işleniyor.
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Pornhub doğru cinsellik için eğitim dizisi yayınladı
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Pornhub doğru cinsellik için eğitim dizisi yayınladı