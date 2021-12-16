Pornhub, 2021'in en çok aranan tür ve yıldızlarını açıkladı
16 Aralık 2021 11:33
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Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub en çok aranan tür ve yıldızları açıkladı. İşte o liste:
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Pornhub en popüler aranan terimini açıkladı. Japon animesi “Hentai”nin en çok aranan tür olduğunu izleyicilere duyuruldu. Pornhub’ın yaptığı açıklamada, izleyicilerinin animasyonlar ve 3D ile oluşturulmuş sahneler dahil birden çok hentai videosu bulabileceklerini açıkladı.
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Seks yelpazesinin geniş olduğunu izleyicilerine duyuran Pornhub, “The Suicide Squad” ve Harley Quinn'in en çok aranan film serisi ve karakteri olduğunu duyurdu.
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Dünyanın en çok aranan porno yıldızı ise 25 yaşındaki Lana Rhoades oldu. Oyuncu bu yılın başlarında sektörü bıraktığını duyurmuş ve pişman olduğunu açıklamıştı.
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Pornhub'a göre, kadın kullanıcıların oranı 2021 yılında yavaş yavaş artmasına rağmen, Pornhub ziyaretçilerin yüzde 67'sinin erkek olduğunu açıkladı.
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ABD'li bir Pornhub kullanıcısının ortalama yaşının ise 37 olduğu bildirildi. 65 yaş ve üzeri yaşlıların tüm ziyaretçilerin yüzde 7'sini oluşturduğu aktarıldı.
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Pornhub’a göre sitede ortalama kalma süresinin 9 dakika 44 saniye olduğu belirtildi.