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CHP'li Şafak Pavey’e darp girişimi

01 Mayıs 2014 19:50

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CHP Milletvekili Şafak Pavey&#39;i gözaltına alınmaktan annesi Ayşe Önal kurtardı
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