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Polis polisi böyle gözaltına aldı

22 Temmuz 2014 13:37

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Aralarında İstanbul’un da olduğu toplam 22 ilde, polislere yönelik gözaltı dalgası yaşanıyor.

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Operasyonlardin birinin Selam Tevhid soruşturmasını yürüten polislere yönelik olduğu belirtilirken, eş zamanlı diğer operasyonun da yine telefon dinlemeleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

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Sahur saatlerinde başlayan operasyonlarda, şu ana kadar, aralarında üst düzey emniyetçilerin de bulunduğu toplam 87 polis gözaltına alındı.

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İlk operasyon, Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürüten polislere yönelikti ve halen devam ediyor.

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Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan bu operasyon kapsamında, 29’u İstanbul’da, 11’i diğer illerde olmak üzere toplam 40 kişi gözaltına alındı.

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Üst düzey emniyetçilerin aralarında bulunduğu bu kişiler; özel hayatın gizliğini, konut dokunulmazlığını ve soruşturmanın gizliliğini ihlal; usulsüz dinleme, resmi belgede sahtecilik, bilgi sızdırma ve sahte delil üretmekle suçlanıyorlar.

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Örgüt hakkındaki iddia, casusluk faaliyeti için aralarında akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu 2280 kişinin dinlediği yönündeydi.

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