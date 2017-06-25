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Polis, Onur Yürüyüşü'ne müdahale etti

25 Haziran 2017 21:57

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Taksim’de, İstanbul Valiliği’nin yasakladığını duyurduğu Onur Yürüyüşü için polis toplanan kitleye sert bir şekilde müdahale etti, biber gazı kullandı.

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Onur Yürüyüşü'nün basın açıklaması, Taksim'de bulunan birçok farklı yerde okundu. Polis, basın açıklamasını okuyanların bulunduğu yerlere biber gazı ile müdahale etti.

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Polisler, İstiklâl Caddesi’ne çıkan tüm sokaklarda kontrol yaptı. Ellerinde gökkuşağı renklerini taşıyan vatandaşlar caddeye alınmazken, LGBTİ derneklerinin kapılarında polis minibüsleri bekletildi.

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