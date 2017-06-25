Polis, Onur Yürüyüşü'ne müdahale etti
25 Haziran 2017 21:57
123
Taksim’de, İstanbul Valiliği’nin yasakladığını duyurduğu Onur Yürüyüşü için polis toplanan kitleye sert bir şekilde müdahale etti, biber gazı kullandı.
223
Onur Yürüyüşü'nün basın açıklaması, Taksim'de bulunan birçok farklı yerde okundu. Polis, basın açıklamasını okuyanların bulunduğu yerlere biber gazı ile müdahale etti.
323
Polisler, İstiklâl Caddesi’ne çıkan tüm sokaklarda kontrol yaptı. Ellerinde gökkuşağı renklerini taşıyan vatandaşlar caddeye alınmazken, LGBTİ derneklerinin kapılarında polis minibüsleri bekletildi.
© Tüm hakları saklıdır.