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Polimetre'den son anket: Yeni partiler yükseliyor

Son olarak İstanbul seçimlerinin tekrarında oy farkının İmamoğlu lehine bir milyon seviyesine ulaşacağını doğru tahmin eden kamuoyu araştırma şirketi Polimetre yeni seçim anketini açıkladı.

22 Şubat 2020 20:49

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Ankette AK Parti ve MHP oylarında önemli bir düşüş olduğu görülürken bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etken olarak kurulan ve kurulmakta olduğu bilinen 'yeni partiler' öne çıkıyor.

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Medyafaresi'nden Hülya Karabağlı'nın haberine göre,Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti'nin oylarının yüzde 30'a gerilediği ifade edilen anket sonuçları içerisinde, bugün yapılacak bir Milletvekili Genel Seçimi'nde siyasi partilerin beklenen oy oranları ile 2018-Haziran Genel Seçiminde aldıkları oy oranları da karşılaştırıldı.

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'Bugün Seçim Olsa Siyasi Partilerin Oy Oranları' başlıklı araştırmaya göre, yeni partiler en fazla oyu yüzde 7.3 ile AK Parti'den alıyor.

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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP ise bu konuda yüzde 1.0 kayıp ile ikinci sırada geliyor.

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Yeni partilere oy kaybetme sıralamasında CHP’den yüzde 0.6, İYİ Parti’den yüzde 0.4 ve HDP’den yüzde 0.3 oranında oy geçişi hesaplandı.

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Ankete göre ana muhalefet partisi CHP’nin oy oranı ise 2018-Haziran Genel Seçiminden bugüne Türkiye genelinde, yüzde 2.5 arttı.

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Yine aynı dönemde CHP, HDP ve İYİ Parti oylarında artış, AK Parti ve MHP oylarında azalış oldu.

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AK Parti yüzde 30 seviyesine gerilemiş görünse de halen ilk sırada gelen parti.

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MHP ise yüzde 8.9'luk oranla ülke barajının altında görünüyor

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Bu durumda Cumhur İttifakı'nın mevcut haliyle oy oranı ise yüzde 38.9 seviyesinde kalıyor.

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Cumhur İttifakı dışındaki partilerin toplam oy oranları ise en az yüzde 60.7 olarak hesaplanıyor.

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Polimetre'den son anket: Yeni partiler yükseliyor

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Polimetre'den son anket: Yeni partiler yükseliyor

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Polimetre'den son anket: Yeni partiler yükseliyor

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