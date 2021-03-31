Playstation Store'da indirime giren 18 oyun
Playstation Store her sene yapmış olduğu bahar indirimleri başladı.
31 Mart 2021 15:17
119
İşte popüler oyunların indirimli güncel fiyatları:
219
Assassin's Creed Valhalla %36 indirimle 300,80 TL
319
The Outer Worlds %60 indirimle 155,60 TL
419
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy %50 indirimle 89,50 TL
519
Assassin's Creed Odyssey %71 indirimle 136,01 TL
619
Borderlands 3 %72 indirimle 128,52 TL
719
Metro Exodus %70 indirimle 53,70 TL
819
TEKKEN 7 %80 indirimle 85,80 TL
919
Crash Team Racing Nitro-Fueled %60 indirimle 95,60 TL
1019
DOOM Eternal %60 indirimle 187,60 TL
1119
DRAGON BALL Z: KAKAROT %60 indirimle 119,60 TL
1219
FIFA 21 %58 indirimle 209,95 TL
1319
Ghost of Tsushima %43 indirimle 284,43 TL
1419
The Last of Us Part II %57 indirimle 214,57 TL
1519
DARK SOULS III %75 indirimle 89,75 TL
1619
eFootball PES 2021 %67 indirimle 65,67 TL
1719
RESIDENT EVIL 3 %67 indirimle 85,47 TL
1819
Sniper Elite 4 %90 indirimle 49,90 TL
1919
Immortals Fenyx Rising %50 indirimle 299,50 TL
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