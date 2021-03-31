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Playstation Store'da indirime giren 18 oyun

Playstation Store her sene yapmış olduğu bahar indirimleri başladı.

31 Mart 2021 15:17

119

İşte popüler oyunların indirimli güncel fiyatları:

219

Assassin's Creed Valhalla %36 indirimle 300,80 TL

319

The Outer Worlds %60 indirimle 155,60 TL

419

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy %50 indirimle 89,50 TL

519

Assassin's Creed Odyssey %71 indirimle 136,01 TL

619

Borderlands 3 %72 indirimle 128,52 TL

719

Metro Exodus %70 indirimle 53,70 TL

819

TEKKEN 7 %80 indirimle 85,80 TL

919

Crash Team Racing Nitro-Fueled %60 indirimle 95,60 TL

1019

DOOM Eternal %60 indirimle 187,60 TL

1119

DRAGON BALL Z: KAKAROT %60 indirimle 119,60 TL

1219

FIFA 21 %58 indirimle 209,95 TL

1319

Ghost of Tsushima %43 indirimle 284,43 TL

1419

The Last of Us Part II %57 indirimle 214,57 TL

1519

DARK SOULS III %75 indirimle 89,75 TL

1619

eFootball PES 2021 %67 indirimle 65,67 TL

1719

RESIDENT EVIL 3 %67 indirimle 85,47 TL

1819

Sniper Elite 4 %90 indirimle 49,90 TL

1919

Immortals Fenyx Rising %50 indirimle 299,50 TL

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