PlayStation oyunseverleri heyecanlandıracak oyunları duyurdu
Playstation 5'in çıkmasının ardından konsola uzun süre kayda değer çok fazla oyun çıkmamasının eleştirilmesinin ardından Sony, 'Playstation Showcase'te perşembe günü sürpriz duyurular yaptı. Oyunseverleri heyecanlandıracak duyurulardan önce çıkanlar şöyle...
11 Eylül 2021 09:19
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Playstation 5'in çıkmasının ardından konsola uzun süre kayda değer çok fazla oyun çıkmamasının eleştirilmesinin ardından Sony, 'Playstation Showcase'te perşembe günü sürpriz duyurular yaptı. Oyunseverleri heyecanlandıracak duyurulardan önce çıkanlar şöyle...
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God of War serisinin 5. oyunu olacak Rangarok'tan ilk fragman yayınlandı. Ragnarok, önceki oyunun bıraktığı yerden devam edecek ve Nors tanrılarını karşısına alan Kratos ve aslında Loki olduğunu öğrenen oğlu Atreus'un hikayesinin devamını işleyecek. Oyunun 2022'de çıkacağı belirtildi.
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Gecenin sürprizi, Imsomniac'ın bir Wolverine oyunu yapmakta olduğunu duyurması oldu. Spider-Man oyunlarıyla büyük beğeni toplayan Insomniac'ın oyunu geliştirmenin erken aşamalarında olduğu belirtilirken, bir çıkış tarihi açıklanmadı
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Insomniac, Spider-Man 2'nin de 2023'te çıkacağını açıkladı. Oyunda hem Peter Parker, hem Miles Morales, hem de Venom yer alacak
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Sevilen yarış simülasyonu serisi Gran Turismo'nun 7. oyununun 2022'nin mart ayında çıkacağı açıklandı
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2003'te oyunseverlerle buluşan Star Wars Knights of the Old Republic'in PC ve PS5 için tekrar yapıldığı açıklandı.
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Uncharted: Legact of Thieves ile Nathan Drake PC ve PS5'e gelecek