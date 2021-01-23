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PlayStation oyunlarını bilgisayarınızda nasıl oynarsınız?

Sony’nin en yeni hizmetlerinden biri olan PS Now ile artık sevdiğiniz PlayStation oyunlarını bilgisayarınızda da oynamanız mümkün

23 Ocak 2021 11:35

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Doğru Windows sürümünü kullandığınızdan emin olun: PS Now Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 sürümlerinde çalışmaktadır. Farklı bir versiyona sahip işletim sisteminiz varsa mutlaka bu üç versiyondan birini yüklemelisiniz

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Bir DualShock 4 edinin: PlayStation oyunları PC’de PS Now ile oynarken klavye ve mouse yeterli gelmeyecektir, bu nedenle bir DealShock 4 kontrol koluna ihtiyacınız var. Eğer kullanmakta olduğunuz bir PlayStation 4 oyun konsolunuz varsa DualShock 4 kontrol kolunuz da var demektir. Eğer yoksa mutlaka bir tane edinmelisiniz.

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İnternet bağlantınızın yeterince hızlı olduğundan emin olun: Sony, PS Now ile oyun oynamak için gerekli internet hızını 5 Mbps olarak açıkladı ancak bu iyimser bir değer. Pek çok kişiye göre internet hızınız en az 10 Mbps olmalıdır, ki en mantıklı hız değeri bu gibi görünüyor

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VPN ile PS Now platformuna abone olun: PS Now platformu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere’de faaliyette olduğu için sisteme abone olmak ve daha sonra uygulamayı indirmek için VPN kullanmalısınız.

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PS Now uygulamasını indirin ve kullanmaya başlayın: PS Now abonesi olduktan sonra VPN kullanarak buradan PS Now uygulamasını bilgisayarınıza indirin. PS Now hesap bilgilerinizle giriş yapın. Eğer ücretli paketinizi henüz seçmediyseniz uygulama üzerinden seçebilirsiniz. Son olarak DualShock 4 kontrol kolunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve oynamaya başlayın

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Yakın bir zamanda Sony’nin bu hizmeti tüm ülkelere açık olarak yayınlaması bekleniyor. (Webtekno)

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