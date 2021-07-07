PlayStation oyunlarında "İndirimler Gezegeni" dönemi
07 Temmuz 2021 16:20
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PlayStation Mağazası'nda PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları için yeni indirimler başladı. Birçok oyunda yüzde 80'e varan indirim bulunuyor. İşte dikkat çeken indirimler:
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Ratchet & Clank - 72,00 TL
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Need for Speed Hot Pursuit - 139,50 TL
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RESIDENT EVIL 2 - 71,60 TL
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God of War III - 72,00 TL
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Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 43,80 TL
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Uncharted: The Nathan Drake Collection - 72,00 TL
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The Last of Us - 42,00 TL
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