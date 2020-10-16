PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu
16 Ekim 2020 16:13
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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5'in (PS5) Türkiye fiyatı belli oldu.
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PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.
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Aynı açıklamaya göre, PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak.
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Geçtiğimiz haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.
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