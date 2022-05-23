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Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

23 Mayıs 2022 10:31

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Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı

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İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

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Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

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Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

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Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

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