Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi
23 Mayıs 2022 10:31
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Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı
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İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.
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Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
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Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi
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Piknikçiler, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi
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