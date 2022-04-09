PİAR Araştırma: 3 partinin oylarında düşüş, AKP ile CHP arasında 9,5 puanlık fark var
09 Nisan 2022 10:46
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PİAR Araştırma'nın anketine göre; İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin oylarında düşüş var. AKP ile CHP arasında ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra 9,5 puan fark olduğu görülüyor.
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PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Artı TV'de anket sonuçlarını değerlendirirken, "Bizim gibi demokrasisi zayıf ülkelerde liderin karşısına savaşçı bir lider çıkmalı. Kılıçdaroğlu gibi rakibini eleştirmeyen, hayata pembe tablo ile bakan bir genel başkan ile bu seçim kazanılamaz" dedi. Atalay, "Önceki aylarda yaptığımız anketlere göre İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin oylar