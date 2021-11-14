T24 LogoT24 Logo

PİAR anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’

14 Kasım 2021 14:37

14

PİAR anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’

24

PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında yurttaşlara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

34

Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP’nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.

44

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı 39.3 oldu. CHP ve İYİ Parti’nin toplam oy oranı ise  yüzde 39’a ulaştı.

PİAR anketMillet İttifakıCumhur İttifakı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24