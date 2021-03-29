PFDK'nın verdiği rekor cezalar

Süper Lig tarihinde tek seferde alınan cezalar ve Süper Lig tarihinde toplam ceza olarak en fazla ceza alan isimler:
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Bülent Ataman: Vestel Manisaspor - Sakaryaspor karşılaşmasında maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın formasından çekip itişme yaşayan kaleci Bülent Ataman, PFDK tarafından 20 maç oynamama cezasına çarptırılmıştı. Karşılaşmanın 38. Dakikasında yaşanan bu olay sonucunda PFDK’nın en ağır cezalarından birisine de yer verilmiş oldu. Bu maç sonrasında Tahkim Kurulu tarafından 20 maçtan 12’ye düşürülse de sezon sonunda Bülent Ataman, takımdan ayrılmıştır.
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Pascal Nouma: 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe’yle karşılaşan Beşiktaş’ta, o dönemin yıldız isimlerinden Pascal Nouma gol attıktan sonra uygunsuz bir harekete imza atmıştı. Fenerbahçe tribünlerinin önünde elini şortunun içine sokarak hareket yapan Nouma’ya PFDK 7 aylık ceza vermiş ve Pascal Nouma’nın sözleşmesi beşiktaş tarafından tek taraflı feshedilmiştir.
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Engin Baytar: Aynı kaleci Bülent Ataman olayında yaşanan bir olayın tekrarı yine hakem Cüneyt Çakır ve bu sefer Galatasaray’ın yıldızı Engin Baytar atasında yaşandı. 2012 yılında Fenerbahçe ve galatasaray arasında oynanan Süper Kupa Finalinde Cüneyt Çakır’ın formasından tutarak saldırıda bulunan Engin Baytar, 11 maçla cezalandırılmış ve sonrasında kariyeri düşüşe geçmiştir.
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Serkan Aykut 2005-2006 sezonunda Samsunspor formasıyla son kez Süper Lig’de görev alan Serkan Aykut, Kayserispor’la 0-0 sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu’na saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle 10 maç ceza almıştı.
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Arda Turan: 2017-2018 sezonunun sonlarına doğru Başakşehir formasıyla Süper Lig’e geri dönen Arda Turan, skandal bir olaya imza atarak 16 maç ceza almıştır. O günden sonra kariyeri düşüşe geçen Arda Turan, Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a yönelik saldırı ve tehdidi nedeniyle tam 16 maç ceza alarak son dönemin en yüksek cezasını alan futbolcusu olmuştur. 16 maç
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Şehmus Özer: 2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Şehmus Özer, 2013-2014 sezonunda 1. Lig’de oynanan Göztepe - Karşıyaka derbisinde hakeme yönelik hareketi sonucunda 14 maçtan men cezası almıştı.
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Serhat Akın: 2012-2013 sezonunda kariyerinin son günlerini geçiren Serhat Akın, Altay formasıyla Eyüpspor’a karşı oynanan maçta Eyüpsporlu futbolcunun kafasına çekiçle vurmuş ve sonrasında o çekici Ali Cansun’a fırlattığı iddiasıyla birlikte gözlemci raporuna yazılması sonucunda 8 maç ceza almıştır.
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Fatih Terim: Ve PFDK’nın anlaşmakta en zorlandığı o isimde şimdi sıra. Hakemler, yaptığı basın açıklamaları ve rakip yöneticilerle girdiği diyaloglar sonucunda her sezon muhakkak ceza gören Fatih Terim kariyeri boyunca tam 38 maçta Galatasaray takımını kulübe yerine tribünden desteklemiştir. 1996 ılından beri 38 maçla cezalandıran Terim, en son Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2 maç ceza alarak toplam 38 karşılaşmada takımının başında görev alamayarak 1 sezonluk cezaya tamamlamış oldu. Böylelikle Fatih Terim, PFDK tarafından en fazla ceza alan Antrenör olmuş ve Galatasaraylı taraftarların PFDK’ya karşı sinirlenmesine neden olmuştur.