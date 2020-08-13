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Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi

13 Ağustos 2020 12:06

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Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi

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Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebildi.

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Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmurunu Türkiye'den izleyenler muhteşem anlara tanıklık etti.

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Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı izlenebiliyor.

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Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

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Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

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Dün gece en yoğun şekilde izlenebilen meteor yağmuru izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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İşte Türkiye'nin farklı noktalarından kaydedilen muhteşem Perseid meteor yağmuru kareleri...

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