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Perseid meteor yağmuru başlıyor

11 Ağustos 2016 16:38

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Meteor yağmuru şöleni bu gece ve cuma gecesi izlenebilecek. Her yıl yaşanan Perseid meteor yağmuru kapsamında saatte 170 yıldız kayması gözlemlenebilecek.

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Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, yıllık olarak gözlemlenebilen Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.

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Türkiye'de de izlenebilecek olan Perseid meteor yağmuru, hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde görülebilecek.

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1992 yılından beri görülen Perseid meteor yağmurları, Perseid meteor yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

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Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

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Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

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