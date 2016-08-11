Perseid meteor yağmuru başlıyor
11 Ağustos 2016 16:38
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Meteor yağmuru şöleni bu gece ve cuma gecesi izlenebilecek. Her yıl yaşanan Perseid meteor yağmuru kapsamında saatte 170 yıldız kayması gözlemlenebilecek.
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Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, yıllık olarak gözlemlenebilen Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.
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Türkiye'de de izlenebilecek olan Perseid meteor yağmuru, hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde görülebilecek.
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1992 yılından beri görülen Perseid meteor yağmurları, Perseid meteor yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.
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Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.
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Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
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