People dergisi, 2020 için "Yılın Kişilerini" belirledi: George Clooney, Selena Gomez, Regina King ve Dr. Anthony Fauci
People dergisi, 2020 yılı için ABD'li oyuncu George Clooney'yi, ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'yi, şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Regina King'i 'Yılın Kişileri' olarak seçti. (Kaynak: Sputnik)
03 Aralık 2020 12:00
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People dergisi, 2020 yılı için ABD'li oyuncu George Clooney'yi, ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci'yi, şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Regina King'i 'Yılın Kişileri' olarak seçti.
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Bu sabah yıl sonu olarak yayınladığı çift sayının bir parçası olarak listeyi açıklayan dergi, dört ünlüyü 2020 yılında yaşanan zorluklara karşı olumlu etkilerinden dolayı kutlayacağını duyurdu.
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ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci ise çalkantılı Koronavirüs salgını sırasında istikrarlı bir şekilde rehberlik yaptı ve pandemiyle mücadelede en önde gelen kişilerden biri oldu.
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Clooney, yakında çıkacak 'The Midnight Sky' filmi için Oscar'a aday gösterileceğine dair iddiaların yaptığı çalışmalarıyla da dikkati çekiyor. ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından Eşit Adalet Girişimi'ne (Equal Justice Initiative) 500 bin dolar bağışta bulunan ünlü aktör, İtalya, Londra ve Los Angeles'taki Kovid-19 yardımlarına 1 milyon dolar destekte bulunmuştu.
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Eylül ayında Emmy ödülünü kazanan ve insanların ABD seçimlerine oy kullanmalarını teşvik bulunan oyuncu King, salgın sırasında pandemi sırasında marjinal topluluklara destekleme ve silahsız Siyahlara yönelik yapılan polis şiddetine son verme çağrısı yapmıştı.