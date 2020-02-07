Üroloji ve Androloji Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş "Penis boyu uzatılabilir mi?" konusu hakkında merak edilenleri anlattı.
07 Şubat 2020 21:09
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Penis boyu uzatılabilir mi?
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Penis boyu uzatılabilir mi konusu ile doktora başvuran hastaların birçoğuna bakıldığında genellikle penis boyu gerçekten kısa olan hastaların oluşturmadığını ifade eden Karataş, "Hastalar genelde normal penis boylarındadır" dedi.
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Posta'ya konuşan Karataş, penis boyu uzatmanın daha çok cerrahi tedavi ile sağlanabileceğini söyleyerek, "Penis germe, uzatma teknikleri vs. bunlarla kısmi de olsa bir öncekine göre bir tık mesafe alınmasına rağmen cerrahi tedavi kadar yüz güldürücü olmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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Karataş, peniste var olan dokuyu bir miktar uzatma yoluna gidilebileceğinin cerrahi olarak mümkün olduğunu söyledi.
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Karataş, 4-5 santim veya daha fazla uzatmanın cerrahi olarak mümkün olmadığını söyledi.
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Var olan dokunun 1-2 santim uzatılabileceğini, bunun maksimum 2,5- 3 santime kadar çıkabileceğini dile getirdi.