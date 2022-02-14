Peaky Blinders'ın final sezonunun yayın tarihi açıklandı
14 Şubat 2022 16:03
15
İngiliz dizisi Peaky Blinders'ın final sezonunun yayın tarihi açıklandı.
25
2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın final sezonu olan altıncı sezonun yayın tarihi paylaşıldı.
35
Peaky Blinders'ın altıncı sezonu, 27 Şubat'ta başlayacak. Bölümler yine büyük ihtimalle haftalık olarak yayınlanacak.
45
Bu sezonun ardından dizinin final yapacağı ancak ilerleyen dönemde bir filmi geleceği de açıklanmıştı.
55
Yapılan açıklamalara göre dizinin altıncı sezonu açık ara en iyi sezon olacak. Ayrıca Tom Hardy diziye dönerken bu sezon Anya Taylor Joy da dizide olacak.
© Tüm hakları saklıdır.