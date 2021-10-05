PCR testleri sahte çıkan orkestrası hapis cezası aldı; Bülent Ersoy’dan açıklama | Kıbrıs konseri için yaptırdıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un orkestrası hapis cezası aldı. Dün görülen duruşmada; orkestra şefi 45 gün, orkestra üyeleri bir ay hapse mahkûm edildi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Bülent Ersoy, "Herkesi işinden gücünden etti" şeklindeki suçlamaları reddetti.
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Müzisyenler, Bülent Ersoy'a "Utanmadan servetini harcayacağını söylüyor. Herkesi işinden ve devlet memurluğundan etti. Görsün halimizi" sözleriyle tepki gösterdi.
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Yaşanan gelişmelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avukatını vekil atayan Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
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"Müvekkilem Bülent Ersoy'a günlerdir yapılan haksız, mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar hakkında bilgi dezenformasyonunu engellemek ve kamuoyunu doğrularla aydınlatmak amacıyla bu bildiri yazılmış olup kamuoyunun bilgisine sunulur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, 28.08.2021 tarihinde vereceği konser için iki gün önceden yani 26.08.2021 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden müvekkilem, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yasal prosedürlere uyarak seyahatini gerçekleştirmiştir. Bu sebeple de KKTC'ye giriş çıkışlarda herhangi bir sorun yaşamamıştır...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilem, ne bir organizatör ne bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrol eden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değildir. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi münferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır... Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır. İlgili orkestra ekibinin almış olduğu cezayı kullanarak kötü niyetle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilemin kişiliğine saldırıda bulunan zihniyetleri şiddetle kınıyor, işin aslını ve esasını bilmeden yorum yapan kötü niyetli kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."