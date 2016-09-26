Pazartesi sendromunun 6 bilimsel nedeni

Uyku düzenimizin değişmesi pazartesi sendromunu yaşamamız üzerinde oldukça etkili. Yaz saati ve kış saati uygulamalarında uyku düzenimizin değişimini açıkça hissediyoruz ama aslında uyku düzenimizi her haftasonu değiştiriyoruz. Hafta içinde yeterince uykumuzu alamadığımızda bunu haftasonu yapmaya çalışıyoruz. Bu durum bizim biyolojik saatimizin karışmasına neden oluyor. Bilim insanlarına göre, daha fazla uyku bizim hafta başında daha yorgun hissetmemize neden oluyor ve pazartesi sabahlarında daha zor uyanıyoruz.
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Pazartesi sendromuna ilişkin başka garip bir neden ise insanın sosyal bir varlık oluşu ve konuşmaya ihtiyaç duyması. İş arkadaşlarıyla konuşması ve paylaşımda bulunması, kişinin bulunduğu ortamda daha güvende hissetmesine neden oluyor ve haftaya iyi başlamasını daha hızlandırıyor.
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Yapılan bir bilimsel çalışmada, kişilerden düzenli aralıklarla duygularını kayıt altına almaları istenmiş ve pazartesi gününde hissettikleri stres ve depresif durumun salı, çarşamba yada perşembe günlerinden farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Cuma günlerinde hissedilenler haftasonu beklentisi ile diğer günlerden daha farklı bulunmuştur. Bu çalışmaya göre, haftasonu günü olan pazar gününden hemen sonra gelen ilk iş günü ani duygu değişimine neden olmaktadır. Bu nedenle pazartesi haftanın en kötü günü hissini uyandırmaktadır.
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Haftasonları genellikle normalden daha fazla yiyip içmekle geçmekte bu da kişilere fiziksel olarak daha fazla zarar vermektedir. Amerika’daki her yaş ve her kesimden kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınların kendilerini pazartesi günleri daha az çekici hissettikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca, insanlar pazartesi günlerini değişime başlamak için en iyi gün olarak görürler. Örneğin diyete başlamak, sigarayı bırakmak için haftanın ilk gününü seçerler. Bunlar pozitif başlangıçlar olsa bile gerçekleştirilmesi kolay olmadığından pazartesi sendromu algısını körükler.
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Pazartesi günleri kendimizi daha sağlıksız hissetmiyoruz aslında gerçekten daha sağlıksız oluyoruz. Bilim insanlarına göre, kişiler sabit kilolarını normalde korusalar bile pazartesi günleri kilolar biraz daha artmış oluyor. Ayrıca pazartesi günleri en çok kalp krizi ve inme geçirilen gün olarak belirtiliyor. Kan basıncının en yüksek olduğu gün de yine pazartesi günü olarak belirlenmiş.
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Kamuoyu araştırmalarına göre insanların %70’i işini sevmemekte. Bu durum psikiyatrist ve kariyer koçlarına göre “bunalımlı pazartesi”ye neden oluyor. Depresyon ve gerginlik hissi pazar akşamından başlıyor ve üretken olmayan bir pazartesiye neden oluyor. Bu da iş başvurularının %37’sinin salı günü yapılmasına neden oluyor. Kişilerin sevmedikleri işlerinde geçen kötü bir pazartesi, salı günü yeni bir iş başvurusu yapmalarına neden olabiliyor. Kaynak: Fizikist