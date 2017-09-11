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Paylaştığı fotoğraflar tepkiye neden oldu; Brezilyalı pilot sonunda gerçeği açıkladı

11 Eylül 2017 18:47

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Brezilyalı pilot Daniel Centeno'nun uçaktan adeta bir arabada yolculuk eder gibi kolunu dışarı çıkarıp çektiği fotoğraflar sosyal medyayı karıştırdı.

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Görev gereği dünyanın dört bir yanını dolaşan pilot çektiği bu çılgın fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

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Instagram hesabında 70 bini aşkın takipçisi olan Daneil Centeno, bu hesabından uçuşlarından ve gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşıyor.

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Ancak uçağın dışından çektiği fotoğraflar takipçilerinin tepkisine sebep oldu. Uçuşu tehlikeye attığını söyleyen yolcular pilota öfke kustu.

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Ancak Centeno, kısa süre sonra gerçeği açıkladı. Fotoğraflar tabii ki gerçek değildi. Fotoshop yaptığını söyleyen pilot, uçuş sırasında asla böyle bir şey yapmayacağını belirtti.

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