Paylaştığı fotoğraflar tepkiye neden oldu; Brezilyalı pilot sonunda gerçeği açıkladı
11 Eylül 2017 18:47
19
Brezilyalı pilot Daniel Centeno'nun uçaktan adeta bir arabada yolculuk eder gibi kolunu dışarı çıkarıp çektiği fotoğraflar sosyal medyayı karıştırdı.
29
Görev gereği dünyanın dört bir yanını dolaşan pilot çektiği bu çılgın fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.
39
Instagram hesabında 70 bini aşkın takipçisi olan Daneil Centeno, bu hesabından uçuşlarından ve gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşıyor.
49
Ancak uçağın dışından çektiği fotoğraflar takipçilerinin tepkisine sebep oldu. Uçuşu tehlikeye attığını söyleyen yolcular pilota öfke kustu.
59
Ancak Centeno, kısa süre sonra gerçeği açıkladı. Fotoğraflar tabii ki gerçek değildi. Fotoshop yaptığını söyleyen pilot, uçuş sırasında asla böyle bir şey yapmayacağını belirtti.
© Tüm hakları saklıdır.