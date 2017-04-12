Patipark: 500 köpeğin yuvası

Hayvan dostlarının desteğiyle İmrahor Vadisi’nde 500’den fazla köpeğin doğal ortamda barınma, beslenme ve tedavisi için kurulan Patipark‘ın resmi açılışı yapıldı.
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Ankaralı bir grup hayvanseverin sahipsiz köpekler için 2 yıldır sürdürdüğü zorlu mücadele adeta bir iyilik harekatına dönüştü.Mamak İmrahor Vadisindeki 10 ayrı bölgede doğal ortamda yaşayan sokak köpeklerinin barınma, beslenme, tedavi ve sahiplendirilmeleri için büyük mücadele veren hayvanseverler bu mücadele sırasında tam 500 sokak köpeğine ulaşmayı başardı.
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Çok kısa süre önce de Patipark Hayvanseverler Derneği’ni kuran hayvan dostları, merkez olarak belirledikleri İmrahor Vadisi’ndeki Patipark’ı sokak hayvanları için oluşturdu.
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Patipark Hayvanseverler Derneği Başkanı Ebru Balcı, “İşimiz hakikaten çok zor. Bir avuç insanla bu canları hayatta tutmaya çalışıyoruz” dedi.
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Çok sayıda hayvanseverin katıldığı, kendi elleriyle köpekleri beslediği etkinlikte Patipark Hayvanseverler Derneği Başkanı Ebru Balcı da anlamlı bir konuşma yaptı. Başkan Balcı, yaklaşık iki yıldır kar kış demeden mesai saatlerinden arta kalan zamanlarını sokak köpeklerine ayırdıklarını, onların her türlü ihtiyacını gidermek için varlarını yoklarını ortaya koyduklarını söyledi.
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Merkez Patipark ve civardaki 10 ayrı bölgede 500’den fazla sokak köpeğine doğal ortamda baktıklarını ifade eden Başkan Balcı, “İşimiz hakikaten çok zor. Bir avuç insanla bu canları hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu köpeklerle ilgili öyle hikayeler var ki anlatmaya da dinlemeye de kimsenin yüreği dayanmaz. 2 yılın sonunda geldiğimiz nokta ise sevindirici” ifadelerini kullandı.