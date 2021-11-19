Partnerinizle seks konuşmaktan çekinmeyin, onunla ufak oyunlar oynayın!
Hayatımızda en sevdiğimiz kişiyle bile olsak, seks hakkında konuşmak bazen çok zor olabilir. Ancak cinsellik üzerine konuşmak, seks hayatımızı geliştirebileceği gibi; partnerimizi daha iyi anlamamızı da sağlayabilir. İşte Prevention’ın uzmanların yorumuyla derlediği, partnerinizle seks hakkında konuşma rehberi…
19 Kasım 2021 13:14
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Hayatımızda en sevdiğimiz kişiyle bile olsak, seks hakkında konuşmak bazen çok zor olabilir. Ancak cinsellik üzerine konuşmak, seks hayatımızı geliştirebileceği gibi; partnerimizi daha iyi anlamamızı da sağlayabilir. İşte Prevention’ın uzmanların yorumuyla derlediği, partnerinizle seks hakkında konuşma rehberi…
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Yatak odasının dışında da seks üzerine konuşmaya çalışın- Cinsellik bilimci Sadie Allison’a göre seks hakkında yatak odası dışında da konuşulabilir; “Kahve veya bir kokteyl içerken bu konuyu masaya yatırın. Yakınlaşmanın ortasında olmayacağınız için daha rahat hissedeceksiniz”.
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Ne sevdiğinizi gösterin ve anlatın- Allison’a göre spesifik bir şey denemek istiyorsanız, bunu partnerinize bir porno film göstererek bile anlatmak mümkün. Allison’a göre partnerinizle denemek istediğiniz şeyleri konuşmak, onun fikrini almak ve kendi denemek istediklerini dinlemek bir ilişkiyi geliştirebilir.
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Bir evet/hayır/belki listesi yapın- Seks terapisti Tamara Pincus, partnerinizle denemek isteyeceğiniz ve istemeyeceğiniz şeylerin listesini yapmanızı tavsiye ediyor.
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Beraber kitap okuyun- Birçok uzmana göre birlikte seks üzerine bir kitap okumak, konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmanıza yardımcı olabilir.
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Ne istediğinizi kağıda dökün- Allison’a göre istediklerinizi bir yapışkanlı kağıda yazıp, partnerinizin denk geleceği direksiyon veya buzdolabı gibi yerlere yapıştırmak eğlenceli bir oyuna dönebilir.
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Ufak oyunlar oynayın- Allison’a göre ‘seksi oyunlar’ oynamak, seks hakkında konuşmayı kolaylaştırabilir.