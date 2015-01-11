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Paris'te tarihi yürüyüş: Yüz binler teröre 'hayır' dedi

11 Ocak 2015 20:56

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Paris'te Fransa'daki saldırıları protesto etmek için düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne 50'ye yakın hükümet ve devlet başkanı ile bir buçuk milyondan fazla kişi katıldı.

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Charlie Hebdo adlı mizah dergisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşte dünya liderleri de yer aldı.

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Saldırıda ölen 17 kişinin aileleri ve yakınları da sokaktaydı. (Fotoğraf: Daily Mail)

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(Fotoğraf: Joel Saget, AFP)

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(Fotoğraf: Kenzo Tribouillard, AFP)

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(Tom Burges Watson - Tburgeswatson)

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(Fotoğraf: Daily Mail)

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(Fotoğraf: Clovis Casali - @cloviscasali)

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(Kaynak: BuzzFeed)

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