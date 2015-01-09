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Paris'te rehine krizine jandarma baskını!

09 Ocak 2015 22:22

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Fransız polisi, akşam saatlerinde Koachi kardeşlerin sığındığı matbaaya ve Paris'te bir süpermarkette yapılan rehine eylemine eşzamanlı operasyon düzenledi.

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Fransız polisi, TSİ 18.00 sularında markete operasyon başlattı. Olay yerinden patlama ve silah sesleri geldi.

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Hayat Boumeddiene ve Amedy Coulibaly Paris'teki kadın polis memurunun öldürülmesinin şüphelileriydi. Coulibaly, süpermarketteki rehine olayında öldürüldü; Boumeddiene'in nerede olduğu bilinmiyor.

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Rehinelerden en az dördünün öldüğü belirtildi.

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Eş zamanlı olarak Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Sharif ve Said Kouachi kardeşlerin rehineleri tuttuğu matbaaya da operasyon yapıldı.

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Matbaadan dumanlar yükselirken, patlama ve silah sesleri yükseldi.

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Kouachi kardeşler operasyon sırasında öldürüldü.

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Saldırıların gerçekleştiği bölgeler...

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