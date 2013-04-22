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Paris'te eşcinsel evlilik eylemleri

22 Nisan 2013 13:20

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Fransa'da eşcinsellerin evlenmesi ve evlat edinmesine imkan sağlayan yasa tasarısına karşı çıkanlar ve destek verenler, başkent Paris'te gösteri düzenledi

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Sağcı muhalefet partilerinin de desteklediği eşcinsel evlilik karşıtları, Deanfert-Rochereau Meydanı'ndan Invalid Meydanı'na kadar yürüdü. Eşcinsel evliliğe izin verilmesini savunanlar ise Bastille Meydanı'nda bir araya geldi.

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Eşcinsel evlilik karşıtları, Fransız bayrakları taşıdıkları gösteride, ''Hollande senin yasanı istemiyoruz'', ''Davamızın peşini kesinlikle bırakmayacağız'' sloganları attı.

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Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteriye yaklaşık 45 bin kişinin katıldığını bildirdi.

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Polis, göz yaşartıcı sprey taşıdıklarını tespit ettiği üç protestocuyu gözaltına aldı.

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Bastille'de toplanan ve sol partilerin destek verdiği eşcinsel evliliği savunanların gösterisindeyse tasarıya karşı çıkanların protestolarının ''eşcinsellere yönelik düşmanlığı körüklediği'' ileri sürüldü.

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Paris polisinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde şu ana kadar önemli bir olay çıkmadığı bildirildi.

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Daha önce konuyu referanduma götürmek isteyen ancak meclis ve senatodan destek alamayan anamuhalefet partisi Halk Hareketi Birliği (UMP), genel kurul görüşmelerinde, tasarının yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıklamıştı.

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Tasarı, son kez 23 Nisan Salı günü meclis genel kurulunda oylanacak.

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(Kaynak: ntvmsnbc)

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